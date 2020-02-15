Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.
Игроки Аталанта, getty images
15 февраля 2020, 09:52
Аталанта примет на своем поле Рому в рамках очередного поединка чемпионата Италии.
Преимущество в этом противостоянии букмекеры отдают бергамаскому клубу. Так, Parimatch дает на победу Аталанты коэффициент 1,84. Коэффициент на победу Ромы составляет 3,90 на ничью – 4,30.
Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа хозяев – 1,75, победа "джаллоросси" – 4,00, ничья – 4,20.
Аналитики из betfair принимают ставки на победу Аталанты с коэффициентом 1,80. Коэффициент на победу римлян составляет 3,90, на ничью – 4,20.
Матч Аталанта — Рома состоится сегодня, 15 февраля, в 21:45 по киевскому времени.