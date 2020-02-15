Итальянский клуб желает подписать нападающего на постоянной основе.
АНТЕ РЕБИЧ, ФОТО GETTY IMAGES
15 февраля 2020, 14:57
Пауло Мальдини и Звономир Бобан проведут переговоры с Айнтрахтом о выкупе Анте Ребича, сообщает Football Italia.
Несмотря на неудачное начало текущего сезона, хорватский нападающий со временем раскрылся, и уже имеет на своем счету восемь голов и два ассиста в 21 матче.
Арендное соглашение Ребича с Миланом действительно до лета 2021 года. Летом в обратном направлении, в Айнтрахт, проследовал Андре Силва, а клубы не утверждали фиксированных выплат за полноценный переход.
Напомним, что еще совсем не давно Милан собирался вернуть Анте Ребича Айнтрахту.