Италия

Итальянский клуб желает подписать нападающего на постоянной основе.

Пауло Мальдини и Звономир Бобан проведут переговоры с Айнтрахтом о выкупе Анте Ребича, сообщает Football Italia.

Несмотря на неудачное начало текущего сезона, хорватский нападающий со временем раскрылся, и уже имеет на своем счету восемь голов и два ассиста в 21 матче.

Арендное соглашение Ребича с Миланом действительно до лета 2021 года. Летом в обратном направлении, в Айнтрахт, проследовал Андре Силва, а клубы не утверждали фиксированных выплат за полноценный переход.

Напомним, что еще совсем не давно Милан собирался вернуть Анте Ребича Айнтрахту.