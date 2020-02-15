Италия

У полузащитника Интера Стефано Сенси диагностировали перелом.

В матче против Наполи в первом полуфинале Кубка Италии Стефано Сенси получил травму левой стопы. Обследование показало, что у полузащитника перелом одной из плюсневых костей — сообщил официальный сайт Интера.

Восстановление займет от 15-ти до 20-ти дней, так что Сенси не сможет помочь Интеру в матче против Лацио в 24-м туре чемпионата Италии, оба матча против Лудогорца в Лиге Европы (20 и 27 февраля) и поединке 25-го тура Серии А против Сампдории (23 февраля).

Матч Лацио — Интер состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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