Италия

В первом тайме матча 24-го тура чемпионата Италии против СПАЛа Евгений Шахов сменил Филиппо Фалько.

После того, как через час с небольшим в матче 24-го тура первенства Серии А против СПАЛа травму получил нападающий Лечче Филиппо Фалько, тренер "джалоросси" Фабио Ливерани решил выпустить на поле Евгения Шахова.

Решение Ливерани оказалось верным, поскольку спустя несколько минут Лечче усилиями Марко Манкозу, реализовавшего пенальти, повел в счете.

Это стал уже 14-й матч Серии А, в котором принял участие полузащитник сборной Украины. На счету Евгения две результативные передачи и две желтые карточки.

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