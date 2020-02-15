Италия

Football.ua представляет анонс матчей 24-го тура чемпионата Италии.

Особенностью 24-го тура первенства Серии А будет то, что сильнейшие кубковые бойцы сыграют на фоне усталости после первых полуфиналов Кубка Италии, а Аталанте, Интеру и Роме уже на следующей неделе предстоит возобновить борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Кроме того, календарь тура оказался таковым, что результаты матчей могут существенно повлиять на расклады в борьбе на всех уровнях турнирной таблицы.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 24 ТУР

Лечче – СПАЛ

Суббота, 15 февраля, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Марко Гуида

Маловероятно, что у нового тренера СПАЛ Луиджи Ди Бьяджо было достаточно времени, чтобы кардинально поменять что-то в игре его команды, но определенные изменения все-таки должны произойти. Во всяком случае, бывший тренер итальянской "молодежки" обмолвился, что предпочитает играть в четыре защитника.

Что касается Лечче, то в стартовом составе хозяев мы наверняка вновь не увидим Евгения Шахова — уж очень капитально "джаллоросси" укрепили в январе центр полузащиты.

Стоит отметить, что "волки" накануне матча постарались заручиться поддержкой высших сил, побывав на аудиенции у Папы Римского и презентовав понтифику клубную футболку.

Интересные факты

– СПАЛ пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– В первом круге матч СПАЛ — Лечче завершился со счетом 1:3.

– В нынешнем сезоне команды сыграли в Кубке Италии, и победу одержал СПАЛ — 5:1.

Ориентировочные составы

Лечче: Вигорито — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Майер, Дейола, Барак — Сапонара — Лападула, Фалько.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Мурджа, Миссироли, Кастро — Стрефецца, Петанья, Ди Франческо.

Не сыграют: Габриэл, Тахцидис, Фариас, Меччарьелло, Бабакар — Д'Алессандро, Дабо, Черри.

прогноз 2:1

Болонья – Дженоа

Суббота, 15 февраля, 19:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Давиде Масса

Хозяева являются фаворитами противостояния, однако Дженоа, которую отделяет от спасительного 17-го места три очка, сделает все возможное, чтобы эти самые три очка заполучить.

Стоит обратить внимание на Барроу, который пришел в Болонью из Аталанты в январе и отлично вписался в команду Синиши Михайловича — три гола в четырех матчах новой команды.

Интересные факты

– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 21 матч.

– Победная серия Болоньи в чемпионате составляет 3 матча.

– Болонья забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Дженоа завершился со счетом 1:1.

– В первом круге команды также разошлись миром — 0:0.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Схутен, Поли — Орсолини, Сванберг, Барроу — Паласио.

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен, Берами, Радованович, Стураро, Кришито — Пинамонти — Санабрия.

Не сыграют: Дейкс, Крейчи, Медель, Сансоне, Сантандер — Ромеро, Лерагер, Гильоне.

прогноз 2:0

Аталанта – Рома

Суббота, 15 февраля, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Удинезе — Верона

Воскресенье, 16 февраля, 13:30. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Эудженио Аббаттиста. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Верона продолжает удивлять в нынешнем сезоне, и после победы над Ювентусом даже сложно себе представить, что может противопоставить "мастиффам" Удинезе, набравший одно очко в последних четырех турах и с треском вылетевший из Кубка Италии усилиями все того же Ювентуса.

Интересные факты

– Последние 3 выездных матча в Серии А Верона завершила вничью.

– Удинезе не пропускает в последних четырех матчах против Вероны во всех турнирах.

– Удинезе не проигрывает Вероне в последних шести матчах во всех турнирах.

– В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Дзакканьи, Борини — Пессина.

Не сыграет: Самир (Удинезе).

прогноз 1:2

Ювентус – Брешия

Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Сампдория – Фиорентина

Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Массимилиано Иррати

Сампдория и Фиорентина идут по аналогичному графику в последних четырех турах: 2 поражения, 1 ничья и 1 победа. Правда, пока генуэзцы отстают от флорентийцев на 2 очка, но намерены исправить эту "несправедливость".

Серьезной потерей для команды Клаудио Раньери станет отсутствие дисквалифицированного Экдаля.

Интересные факты

– В минувшем сезоне матч Сампдория — Фиорентина завершился со счетом 1:1.

– В первом круге сильнее оказались "фиалки" – 2:1.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Тонелли, Колли, Мурру — Рамирес, Торсби, Виейра, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Влахович.

Не сыграют: Экдаль, Янкто, Феррари, Депаоли — Рибери, Дункан, Куаме.

прогноз 0:0

Сассуоло – Парма

Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Маурицио Мариани

Сассуоло, не знающий поражений в последних четырех турах (3 победы и ничья), постарается продолжить свою серию и воспользоваться кадровым кризисом Пармы.

Впрочем, "крестоносцам", отстающим от зоны Лиги Европы всего на 2 очка, будет уже полегче в связи с возвращением в строй Кулусевски и Корнелиуса.

Интересные факты

– Парма пропускает не менее двух мячей в последних трех выездных матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Сассуоло — Парма завершился со счетом 0:0.

– В первом круге победа досталась пармезанцам — 1:0.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Парма: Раду — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Капрари.

Не сыграют: Кирикеш — Карамо, Жервиньо, Инглезе, Грасси, Сепе.

прогноз 1:0

Кальяри – Наполи

Воскресенье, 16 февраля, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Лацио – Интер

Воскресенье, 16 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джанлука Рокки. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Милан – Торино

Понедельник, 17 февраля, 21:45. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Микаэль Фаббри. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Терпящий форменное бедствие в Серии А (4 поражения кряду) Торино постарается воспользоваться усталостью соперника после первого полуфинального матча Кубка Италии против Ювентуса (1:1) и отомстить "дьяволам" за собственный вылет из турнира.

Сменивший уволенного Вальтера Маццари Морено Лонго намерен перестроить тактическую схему команды, используя расстановку 3-4-3, но насколько надежной будет тройка защитников без дисквалифицированного Иццо — большой вопрос.

Милан также перестроился после появления в команде Ибрагимовича: теперь "россонери" действуют по схеме 4-4-2 или 4-4-1-1, при этом совершенно неожиданно (если судить по первой половине сезона) раскрылся Ребич, отличившийся пятью голами в последних шести матчах.

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 4 матча.

– Торино пропускает не менее трех мячей в последних трех матчах Серии А.

– Беспроигрышная домашняя серия Милана в чемпионате составляет 5 матчей.

– В минувшем сезоне матч Милан — Торино завершился со счетом 0:0.

– В первом круге победу одержали "граната" – 2:1.

– В четвертьфинале Кубка Италии Милан вырвал победу в дополнительное время — 4:2.

Ориентировочные составы

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич — Чалханоглу — Ибрагимович.

Торино: Сиригу — Джиджи, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Белотти, Верди.

Не сыграют: Дуарте, Билья, Конти, Крунич — Иццо, Дзадза, Базелли, Милико.

прогноз 2:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 23 16 6 1 48 20 28 54 2 Ювентус 23 17 3 3 44 23 21 54 3 Лацио 23 16 5 2 53 20 33 53 4 Аталанта 23 12 6 5 61 31 30 42 5 Рома 23 11 6 6 42 30 12 39 6 Верона 23 9 7 7 28 24 4 34 7 Болонья 23 9 6 8 37 36 1 33 8 Кальяри 23 8 8 7 38 35 3 32 9 Парма 23 9 5 9 31 30 1 32 10 Милан 23 9 5 9 25 31 -6 32 11 Наполи 23 8 6 9 36 34 2 30 12 Сассуоло 23 8 5 10 38 38 0 29 13 Торино 23 8 3 12 27 42 -15 27 14 Фиорентина 23 6 7 10 26 34 -8 25 15 Удинезе 23 7 4 12 20 36 -16 25 16 Сампдория 23 6 5 12 25 38 -13 23 17 Лечче 23 5 7 11 30 44 -14 22 18 Дженоа 23 4 7 12 24 43 -19 19 19 Брешия 23 4 4 15 21 42 -21 16 20 СПАЛ 23 4 3 16 17 40 -23 15

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