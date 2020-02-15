Football.ua представляет анонс матчей 24-го тура чемпионата Италии.
Особенностью 24-го тура первенства Серии А будет то, что сильнейшие кубковые бойцы сыграют на фоне усталости после первых полуфиналов Кубка Италии, а Аталанте, Интеру и Роме уже на следующей неделе предстоит возобновить борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Кроме того, календарь тура оказался таковым, что результаты матчей могут существенно повлиять на расклады в борьбе на всех уровнях турнирной таблицы.
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 24 ТУР
15 ФЕВРАЛЯ 2020
16 ФЕВРАЛЯ 2020
17 ФЕВРАЛЯ 2020
Лечче – СПАЛ
Суббота, 15 февраля, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Марко Гуида
Маловероятно, что у нового тренера СПАЛ Луиджи Ди Бьяджо было достаточно времени, чтобы кардинально поменять что-то в игре его команды, но определенные изменения все-таки должны произойти. Во всяком случае, бывший тренер итальянской "молодежки" обмолвился, что предпочитает играть в четыре защитника.
Что касается Лечче, то в стартовом составе хозяев мы наверняка вновь не увидим Евгения Шахова — уж очень капитально "джаллоросси" укрепили в январе центр полузащиты.
Стоит отметить, что "волки" накануне матча постарались заручиться поддержкой высших сил, побывав на аудиенции у Папы Римского и презентовав понтифику клубную футболку.
Интересные факты
– СПАЛ пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.
– В первом круге матч СПАЛ — Лечче завершился со счетом 1:3.
– В нынешнем сезоне команды сыграли в Кубке Италии, и победу одержал СПАЛ — 5:1.
Ориентировочные составы
Лечче: Вигорито — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Майер, Дейола, Барак — Сапонара — Лападула, Фалько.
СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Мурджа, Миссироли, Кастро — Стрефецца, Петанья, Ди Франческо.
Не сыграют: Габриэл, Тахцидис, Фариас, Меччарьелло, Бабакар — Д'Алессандро, Дабо, Черри.
прогноз 2:1
Болонья – Дженоа
Суббота, 15 февраля, 19:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Давиде Масса
Хозяева являются фаворитами противостояния, однако Дженоа, которую отделяет от спасительного 17-го места три очка, сделает все возможное, чтобы эти самые три очка заполучить.
Стоит обратить внимание на Барроу, который пришел в Болонью из Аталанты в январе и отлично вписался в команду Синиши Михайловича — три гола в четырех матчах новой команды.
Интересные факты
– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 21 матч.
– Победная серия Болоньи в чемпионате составляет 3 матча.
– Болонья забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.
– В минувшем сезоне матч Болонья — Дженоа завершился со счетом 1:1.
– В первом круге команды также разошлись миром — 0:0.
Ориентировочные составы
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Схутен, Поли — Орсолини, Сванберг, Барроу — Паласио.
Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен, Берами, Радованович, Стураро, Кришито — Пинамонти — Санабрия.
Не сыграют: Дейкс, Крейчи, Медель, Сансоне, Сантандер — Ромеро, Лерагер, Гильоне.
прогноз 2:0
Аталанта – Рома
Суббота, 15 февраля, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.
Удинезе — Верона
Воскресенье, 16 февраля, 13:30. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Эудженио Аббаттиста. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Верона продолжает удивлять в нынешнем сезоне, и после победы над Ювентусом даже сложно себе представить, что может противопоставить "мастиффам" Удинезе, набравший одно очко в последних четырех турах и с треском вылетевший из Кубка Италии усилиями все того же Ювентуса.
Интересные факты
– Последние 3 выездных матча в Серии А Верона завершила вничью.
– Удинезе не пропускает в последних четырех матчах против Вероны во всех турнирах.
– Удинезе не проигрывает Вероне в последних шести матчах во всех турнирах.
– В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.
Ориентировочные составы
Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Дзакканьи, Борини — Пессина.
Не сыграет: Самир (Удинезе).
прогноз 1:2
Ювентус – Брешия
Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.
Сампдория – Фиорентина
Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Массимилиано Иррати
Сампдория и Фиорентина идут по аналогичному графику в последних четырех турах: 2 поражения, 1 ничья и 1 победа. Правда, пока генуэзцы отстают от флорентийцев на 2 очка, но намерены исправить эту "несправедливость".
Серьезной потерей для команды Клаудио Раньери станет отсутствие дисквалифицированного Экдаля.
Интересные факты
– В минувшем сезоне матч Сампдория — Фиорентина завершился со счетом 1:1.
– В первом круге сильнее оказались "фиалки" – 2:1.
Ориентировочные составы
Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Тонелли, Колли, Мурру — Рамирес, Торсби, Виейра, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Влахович.
Не сыграют: Экдаль, Янкто, Феррари, Депаоли — Рибери, Дункан, Куаме.
прогноз 0:0
Сассуоло – Парма
Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Маурицио Мариани
Сассуоло, не знающий поражений в последних четырех турах (3 победы и ничья), постарается продолжить свою серию и воспользоваться кадровым кризисом Пармы.
Впрочем, "крестоносцам", отстающим от зоны Лиги Европы всего на 2 очка, будет уже полегче в связи с возвращением в строй Кулусевски и Корнелиуса.
Интересные факты
– Парма пропускает не менее двух мячей в последних трех выездных матчах Серии А.
– В минувшем сезоне матч Сассуоло — Парма завершился со счетом 0:0.
– В первом круге победа досталась пармезанцам — 1:0.
Ориентировочные составы
Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.
Парма: Раду — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Капрари.
Не сыграют: Кирикеш — Карамо, Жервиньо, Инглезе, Грасси, Сепе.
прогноз 1:0
Кальяри – Наполи
Воскресенье, 16 февраля, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.
Лацио – Интер
Воскресенье, 16 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джанлука Рокки. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.
Милан – Торино
Понедельник, 17 февраля, 21:45. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Микаэль Фаббри. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Терпящий форменное бедствие в Серии А (4 поражения кряду) Торино постарается воспользоваться усталостью соперника после первого полуфинального матча Кубка Италии против Ювентуса (1:1) и отомстить "дьяволам" за собственный вылет из турнира.
Сменивший уволенного Вальтера Маццари Морено Лонго намерен перестроить тактическую схему команды, используя расстановку 3-4-3, но насколько надежной будет тройка защитников без дисквалифицированного Иццо — большой вопрос.
Милан также перестроился после появления в команде Ибрагимовича: теперь "россонери" действуют по схеме 4-4-2 или 4-4-1-1, при этом совершенно неожиданно (если судить по первой половине сезона) раскрылся Ребич, отличившийся пятью голами в последних шести матчах.
Интересные факты
– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 4 матча.
– Торино пропускает не менее трех мячей в последних трех матчах Серии А.
– Беспроигрышная домашняя серия Милана в чемпионате составляет 5 матчей.
– В минувшем сезоне матч Милан — Торино завершился со счетом 0:0.
– В первом круге победу одержали "граната" – 2:1.
– В четвертьфинале Кубка Италии Милан вырвал победу в дополнительное время — 4:2.
Ориентировочные составы
Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич — Чалханоглу — Ибрагимович.
Торино: Сиригу — Джиджи, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Белотти, Верди.
Не сыграют: Дуарте, Билья, Конти, Крунич — Иццо, Дзадза, Базелли, Милико.
прогноз 2:1
Турнирная таблица
|#
|
|14 ФЕВРАЛЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Интер
|23
|16
|6
|1
|48
|20
|28
|54
|
|2
|
|Ювентус
|23
|17
|3
|3
|44
|23
|21
|54
|
|3
|
|Лацио
|23
|16
|5
|2
|53
|20
|33
|53
|
|4
|
|Аталанта
|23
|12
|6
|5
|61
|31
|30
|42
|
|5
|
|Рома
|23
|11
|6
|6
|42
|30
|12
|39
|
|6
|
|Верона
|23
|9
|7
|7
|28
|24
|4
|34
|
|7
|
|Болонья
|23
|9
|6
|8
|37
|36
|1
|33
|
|8
|
|Кальяри
|23
|8
|8
|7
|38
|35
|3
|32
|
|9
|
|Парма
|23
|9
|5
|9
|31
|30
|1
|32
|
|10
|
|Милан
|23
|9
|5
|9
|25
|31
|-6
|32
|
|11
|
|Наполи
|23
|8
|6
|9
|36
|34
|2
|30
|
|12
|
|Сассуоло
|23
|8
|5
|10
|38
|38
|0
|29
|
|13
|
|Торино
|23
|8
|3
|12
|27
|42
|-15
|27
|
|14
|
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|26
|34
|-8
|25
|
|15
|
|Удинезе
|23
|7
|4
|12
|20
|36
|-16
|25
|
|16
|
|Сампдория
|23
|6
|5
|12
|25
|38
|-13
|23
|
|17
|
|Лечче
|23
|5
|7
|11
|30
|44
|-14
|22
|
|18
|
|Дженоа
|23
|4
|7
|12
|24
|43
|-19
|19
|
|19
|
|Брешия
|23
|4
|4
|15
|21
|42
|-21
|16
|
|20
|
|СПАЛ
|23
|4
|3
|16
|17
|40
|-23
|15
|
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