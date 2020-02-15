Особенностью 24-го тура первенства Серии А будет то, что сильнейшие кубковые бойцы сыграют на фоне усталости после первых полуфиналов Кубка Италии, а Аталанте, Интеру и Роме уже на следующей неделе предстоит возобновить борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Кроме того, календарь тура оказался таковым, что результаты матчей могут существенно повлиять на расклады в борьбе на всех уровнях турнирной таблицы.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 24 ТУР

15 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Лечче Лечче -:- СПАЛ СПАЛ  
19:00 Болонья Болонья -:- Дженоа Дженоа  
21:45 Аталанта Аталанта -:- Рома Рома  

16 ФЕВРАЛЯ 2020

13:30 Удинезе Удинезе -:- Верона Верона  
16:00 Ювентус Ювентус -:- Брешия Брешия  
16:00 Сампдория Сампдория -:- Фиорентина Фиорентина  
16:00 Сассуоло Сассуоло -:- Парма Парма  
19:00 Кальяри Кальяри -:- Наполи Наполи  
21:45 Лацио Лацио -:- Интер Интер  

17 ФЕВРАЛЯ 2020

21:45 Милан Милан -:- Торино Торино  

 

Лечче – СПАЛ

Суббота, 15 февраля, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Марко Гуида

Маловероятно, что у нового тренера СПАЛ Луиджи Ди Бьяджо было достаточно времени, чтобы кардинально поменять что-то в игре его команды, но определенные изменения все-таки должны произойти. Во всяком случае, бывший тренер итальянской "молодежки" обмолвился, что предпочитает играть в четыре защитника.

Что касается Лечче, то в стартовом составе хозяев мы наверняка вновь не увидим Евгения Шахова — уж очень капитально "джаллоросси" укрепили в январе центр полузащиты.

Стоит отметить, что "волки" накануне матча постарались заручиться поддержкой высших сил, побывав на аудиенции у Папы Римского и презентовав понтифику клубную футболку.

Интересные факты

– СПАЛ пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– В первом круге матч СПАЛ — Лечче завершился со счетом 1:3.

– В нынешнем сезоне команды сыграли в Кубке Италии, и победу одержал СПАЛ — 5:1.

Ориентировочные составы

Лечче: Вигорито — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Майер, Дейола, Барак — Сапонара — Лападула, Фалько.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Мурджа, Миссироли, Кастро — Стрефецца, Петанья, Ди Франческо.

Не сыграют: Габриэл, Тахцидис, Фариас, Меччарьелло, Бабакар — Д'Алессандро, Дабо, Черри.

footballпрогноз 2:1

Болонья – Дженоа

Суббота, 15 февраля, 19:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Давиде Масса

Хозяева являются фаворитами противостояния, однако Дженоа, которую отделяет от спасительного 17-го места три очка, сделает все возможное, чтобы эти самые три очка заполучить.

Стоит обратить внимание на Барроу, который пришел в Болонью из Аталанты в январе и отлично вписался в команду Синиши Михайловича — три гола в четырех матчах новой команды.

Интересные факты

– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 21 матч.

– Победная серия Болоньи в чемпионате составляет 3 матча.

– Болонья забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Дженоа завершился со счетом 1:1.

– В первом круге команды также разошлись миром — 0:0.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Схутен, Поли — Орсолини, Сванберг, Барроу — Паласио.

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен, Берами, Радованович, Стураро, Кришито — Пинамонти — Санабрия.

Не сыграют: Дейкс, Крейчи, Медель, Сансоне, Сантандер — Ромеро, Лерагер, Гильоне.

footballпрогноз 2:0

Аталанта – Рома

Суббота, 15 февраля, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Удинезе — Верона

Воскресенье, 16 февраля, 13:30. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Эудженио Аббаттиста. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Верона продолжает удивлять в нынешнем сезоне, и после победы над Ювентусом даже сложно себе представить, что может противопоставить "мастиффам" Удинезе, набравший одно очко в последних четырех турах и с треском вылетевший из Кубка Италии усилиями все того же Ювентуса.

Интересные факты

– Последние 3 выездных матча в Серии А Верона завершила вничью.

– Удинезе не пропускает в последних четырех матчах против Вероны во всех турнирах.

– Удинезе не проигрывает Вероне в последних шести матчах во всех турнирах.

– В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Дзакканьи, Борини — Пессина.

Не сыграет: Самир (Удинезе).

footballпрогноз 1:2

Ювентус – Брешия

Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Сампдория – Фиорентина

Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Массимилиано Иррати

Сампдория и Фиорентина идут по аналогичному графику в последних четырех турах: 2 поражения, 1 ничья и 1 победа. Правда, пока генуэзцы отстают от флорентийцев на 2 очка, но намерены исправить эту "несправедливость".

Серьезной потерей для команды Клаудио Раньери станет отсутствие дисквалифицированного Экдаля.

Интересные факты

– В минувшем сезоне матч Сампдория — Фиорентина завершился со счетом 1:1.

– В первом круге сильнее оказались "фиалки" – 2:1.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Тонелли, Колли, Мурру — Рамирес, Торсби, Виейра, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Влахович.

Не сыграют: Экдаль, Янкто, Феррари, Депаоли — Рибери, Дункан, Куаме.

footballпрогноз 0:0

Сассуоло – Парма

Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Маурицио Мариани

Сассуоло, не знающий поражений в последних четырех турах (3 победы и ничья), постарается продолжить свою серию и воспользоваться кадровым кризисом Пармы.

Впрочем, "крестоносцам", отстающим от зоны Лиги Европы всего на 2 очка, будет уже полегче в связи с возвращением в строй Кулусевски и Корнелиуса.

Интересные факты

– Парма пропускает не менее двух мячей в последних трех выездных матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Сассуоло — Парма завершился со счетом 0:0.

– В первом круге победа досталась пармезанцам — 1:0.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Парма: Раду — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Капрари.

Не сыграют: Кирикеш — Карамо, Жервиньо, Инглезе, Грасси, Сепе.

footballпрогноз 1:0

Кальяри – Наполи

Воскресенье, 16 февраля, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Лацио – Интер

Воскресенье, 16 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джанлука Рокки. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс матча читайте отдельным материалом в день поединка.

Милан – Торино

Понедельник, 17 февраля, 21:45. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Микаэль Фаббри. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Терпящий форменное бедствие в Серии А (4 поражения кряду) Торино постарается воспользоваться усталостью соперника после первого полуфинального матча Кубка Италии против Ювентуса (1:1) и отомстить "дьяволам" за собственный вылет из турнира.

Сменивший уволенного Вальтера Маццари Морено Лонго намерен перестроить тактическую схему команды, используя расстановку 3-4-3, но насколько надежной будет тройка защитников без дисквалифицированного Иццо — большой вопрос.

Милан также перестроился после появления в команде Ибрагимовича: теперь "россонери" действуют по схеме 4-4-2 или 4-4-1-1, при этом совершенно неожиданно (если судить по первой половине сезона) раскрылся Ребич, отличившийся пятью голами в последних шести матчах.

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 4 матча.

– Торино пропускает не менее трех мячей в последних трех матчах Серии А.

– Беспроигрышная домашняя серия Милана в чемпионате составляет 5 матчей.

– В минувшем сезоне матч Милан — Торино завершился со счетом 0:0.

– В первом круге победу одержали "граната" – 2:1.

– В четвертьфинале Кубка Италии Милан вырвал победу в дополнительное время — 4:2.

Ориентировочные составы

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич — Чалханоглу — Ибрагимович.

Торино: Сиригу — Джиджи, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Белотти, Верди.

Не сыграют: Дуарте, Билья, Конти, Крунич — Иццо, Дзадза, Базелли, Милико.

footballпрогноз 2:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   14 ФЕВРАЛЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Интер 23 16 6 1 48 20 28 54  
2 Ювентус 23 17 3 3 44 23 21 54  
3 Лацио 23 16 5 2 53 20 33 53  
4 Аталанта 23 12 6 5 61 31 30 42  
5 Рома 23 11 6 6 42 30 12 39  
6 Верона 23 9 7 7 28 24 4 34  
7 Болонья 23 9 6 8 37 36 1 33  
8 Кальяри 23 8 8 7 38 35 3 32  
9 Парма 23 9 5 9 31 30 1 32  
10 Милан 23 9 5 9 25 31 -6 32  
11 Наполи 23 8 6 9 36 34 2 30  
12 Сассуоло 23 8 5 10 38 38 0 29  
13 Торино 23 8 3 12 27 42 -15 27  
14 Фиорентина 23 6 7 10 26 34 -8 25  
15 Удинезе 23 7 4 12 20 36 -16 25  
16 Сампдория 23 6 5 12 25 38 -13 23  
17 Лечче 23 5 7 11 30 44 -14 22  
18 Дженоа 23 4 7 12 24 43 -19 19  
19 Брешия 23 4 4 15 21 42 -21 16  
20 СПАЛ 23 4 3 16 17 40 -23 15  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 25 (9) 23
Криштиану Роналду Ювентус 20 (7) 20
Ромелу Лукаку Интер 17 (4) 23
Йосип Иличич Аталанта 14 19
Жоао Педро Кальяри 14 (3) 23
Луис Муриэль Аталанта 12 (5) 20
Франческо Капуто Сассуоло 11 (1) 21
Лаутаро Мартинес Интер 11 (2) 20
Эдин Джеко Рома 10 23
Аркадиуш Милик Наполи 9 14

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Луис Альберто Лацио 11 22
Алехандро Гомес Аталанта 10 22
Лоренцо Пеллегрини Рома 7 16
Деян Кулусевски Парма 7 22
Антонио Кандрева Интер 6 18
Хосе Кальехон Наполи 6 22
Чиро Иммобиле Лацио 6 23
Дуван Сапата Аталанта 5 13
Джозеф Дункан Сассуоло 5 13
Родриго Бентанкур Ювентус 5 16

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