Италия

Тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал турнирную ситуацию в Серии А перед 24-м туром чемпионата Италии.

Накануне матча 24-го тура первенства Серии А против Брешии Маурицио Сарри рассказал о ситуации и настроении в Ювентусе.

"Нынешний сезон с самого старта показал, что он не будет таким, как предыдущие, – сказал на предматчевой пресс-конференции тренер Ювентуса. – Упорная борьба за "скудетто" мотивирует команду, но Ювентус уже привык легко добиваться успеха в Серии А, и порой ему трудно перестроится. Когда надо быть агрессивными, мы впадаем в апатию".

"Сейчас в Италии уже нет простых и "проходных" матчей. Брешия — не исключение, к тому же наш соперник даже лучше действует на выезде, чем дома, так что нас ждет непростое испытание".

Также Сарри прокомментировал слова тренера Ливерпуля Юргена Клоппа о том, что он удивлен тем, что Ювентус не опережает своих преследователей на 10 очков: "Юрген очень умный и веселый человек, и его оценки почти всегда точны. Но он сам признавался, что не особо внимательно следит за чемпионатом Италии, поэтому неудивительно, что он не разобрался в нынешней ситуации".

Ранее сообщалось, что Брешия потеряла ряд ведущих игроков перед поездкой в Турин.

Матч Ювентус — Брешия состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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