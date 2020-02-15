Италия

В поединке 24 тура чемпионата Италии против Ювентуса Брешия не сможет рассчитывать на Сандро Тонали, Йессе Йоронена, Андреа Чистану и Эрнесто Торрегроссу.

Тренер Брешии Диего Лопес подтвердил, что вратарь Йессе Йоронен, защитник Андреа Чистана, полузащитник Сандро Тонали и нападающий Эрнесто Торрегросса не успеют восстановиться к матчу 24-го тура первенства Серии А против Ювентуса.

"Нас ждет непростой и очень важный матч, – сказал Лопес на предматчевой пресс-конференции. – Мы знаем, насколько силен Ювентус, но готовимся к бою без тени страха. Наш соперник способен варьировать состав и тактику, но и мы способны на это, хотя отсутствие Чистаны, Тонали, Йоронена и Торрегроссы ограничивает наши возможности".

Матч Ювентус — Брешия состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.