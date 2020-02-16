Италия

Матч 24-го тура чемпионата Италии между Удинезе и Вероной завершился сухой ничьей.

В 24-м туре первенства Серии А Верона отстояла ничью в поединке против Удинезе и упрочила свои позиции в зоне Лиги Европы.

Матч проходил с игровым преимуществом хозяев, и Удинезе даже удалось отправить мяч в ворота, но сделано это было с нарушением правил, и арбитр, естественно, гол отменил.

На данный момент "мастиффы" сохраняют за собой шестую позицию, а "зебрята" обошли в турнирной таблице Фиорентину и поднялись на 14-е место.

Удинезе — Верона 0:0

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), Сема (Тер Авест, 78) — Окака, Лазанья.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Пессина (Дзакканьи, 70), Борини — Верре (Степиньски, 81).

Предупреждения: Троост-Эконг — Велозу, Лазович.

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