Матч 24-го тура чемпионата Италии между Удинезе и Вероной завершился сухой ничьей.
Удинезе - Верона 0:0, Getty Images
16 февраля 2020, 15:24
В 24-м туре первенства Серии А Верона отстояла ничью в поединке против Удинезе и упрочила свои позиции в зоне Лиги Европы.
Матч проходил с игровым преимуществом хозяев, и Удинезе даже удалось отправить мяч в ворота, но сделано это было с нарушением правил, и арбитр, естественно, гол отменил.
На данный момент "мастиффы" сохраняют за собой шестую позицию, а "зебрята" обошли в турнирной таблице Фиорентину и поднялись на 14-е место.
Удинезе — Верона 0:0
Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), Сема (Тер Авест, 78) — Окака, Лазанья.
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Пессина (Дзакканьи, 70), Борини — Верре (Степиньски, 81).
Предупреждения: Троост-Эконг — Велозу, Лазович.
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