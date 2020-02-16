Италия 16 февраля 2020, 18:30 Кьеллини, пропустивший почти полгода из-за травмы, сыграл за Ювентус Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини завершил процесс восстановления и вернулся на поле. Фото ФК Ювентус 16 февраля 2020, 18:30 В матче 24-го тура чемпионата Италии против Брешии на 78-й минуте на замену вышел Джорджо Кьеллини. Защитник Ювентуса получил травму связок колена еще в августе прошлого года, и в нынешнем сезоне провел лишь один официальный матч. Полагалось, что на восстановление Кьеллини понадобится не менее полугода, и включение его в заявку на Суперкубок Италии против Лацио носило символический характер, Но в Лиге чемпионов, на которую Джорджо также заявлен, он Ювентусу явно поможет. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Джорджо Кьеллини Команды Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте