Италия

Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини завершил процесс восстановления и вернулся на поле.

В матче 24-го тура чемпионата Италии против Брешии на 78-й минуте на замену вышел Джорджо Кьеллини.

Защитник Ювентуса получил травму связок колена еще в августе прошлого года, и в нынешнем сезоне провел лишь один официальный матч.

Полагалось, что на восстановление Кьеллини понадобится не менее полугода, и включение его в заявку на Суперкубок Италии против Лацио носило символический характер, Но в Лиге чемпионов, на которую Джорджо также заявлен, он Ювентусу явно поможет.

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