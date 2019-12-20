Италия

Ювентус взял с собой в Саудовскую Аравию своего травмированного капитана Джорджо Кьеллини.

Несмотря на то, что Джорджо Кьеллини из-за травмы колена и операции, которую эта травма за собой повлекла, капитан Ювентуса отправится в Эр-Рияд на поединок за Суперкубок Италии не в качестве туриста.

Также Маурицио Сарри включил в заявку на матч против Лацио основного вратаря Войцеха Щесны и защитника Алекса Сандро, чье участие в поединке под вопросом, но не исключено — сообщил официальный Твиттер чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что Ювентус представил форму на матч за Суперкубок, причем в продажу поступило всего 500 футболок с фамилиями пяти игроков, в том числе — Кьеллини.

Матч Ювентус — Лацио состоится в Эр-Рияде в воскресенье, 22 декабря. Начало в 18:45 по киевскому времени.

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