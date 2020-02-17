Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Италии.
Кальяри — Наполи, Getty Images
17 февраля 2020, 01:55
Подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде сумели обыграть Кальяри в 24-м туре Серии А.
Неаполитанский клуб набрал 33 пункта и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
Обзор матча:
Кальяри — Наполи 0:1
Гол: Мертенс, 66
Кальяри: Краньо — Писакане, Валукиевич (Маттьелло, 70), Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Бирса, 83), Ионицэ — Перейро (Палоски, 67), Педро — Симеоне
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Хисай (Руи, 80) — Руис, Демме (Инсинье, 61), Зьелински — Кальехон (Политано, 67), Мертенс, Эльмас
Предупреждения: Жоао Педро, Валукиевич, Нандес — Зьелински.