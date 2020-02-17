Подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде сумели обыграть Кальяри в 24-м туре Серии А. 

Неаполитанский клуб набрал 33 пункта и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. 

Обзор матча

Кальяри — Наполи 0:1
Гол: Мертенс, 66

Кальяри: Краньо — Писакане, Валукиевич (Маттьелло, 70), Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Бирса, 83), Ионицэ — Перейро (Палоски, 67), Педро — Симеоне

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Хисай (Руи, 80) — Руис, Демме (Инсинье, 61), Зьелински — Кальехон (Политано, 67), Мертенс, Эльмас

Предупреждения: Жоао Педро, Валукиевич, Нандес — Зьелински. 