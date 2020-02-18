Италия

Вингер Манчестер Юнайтед в конце сезона должен стать игроком "нерадзурри".

Контракт нападающего Тахита Чонга с Манчестер Юнайтед истекает предстоящим летом и, по всей видимость, продлевать его срок футболист не намерен.

Ранее стало известно, что 20-летний нидерландец близок к переходу в Интер, с которым он уже согласовал предварительный пятилетний контракт.

Как сообщает Tuttosport, руководство "нерадзурри" в конечном итоге завершит процесс подписания Чонга, а после отправит его в незамедлительную аренду в один из клубов итальянской Серии А.

Предполагается, что следующий сезон нидерландский вингер может провести в Сассуоло или Парме. В услугах Чонга также заинтересован туринский Ювентус.

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