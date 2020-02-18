Италия

Марио Джуффреди резко высказался о работе итальянского специалиста в Наполи.

Футбольный агент Марио Джуффреди, представляющий интересы защитника Наполи Элсида Хисая, раскритиковал бывшего главного тренера неаполитанского клуба Карло Анчелотти.

По словам Джуффреди, итальянский специалист справедливо был уволен из Наполи в декабре прошлого года, поскольку он "уничтожил многих игроков".

"Анчелотти разрушил самооценку Хисая. Дела Карло в Наполи шли не очень хорошо, иначе его бы не уволили".

"Я предпочитаю не говорить об отношениях между тренером и игроками, но Анчелотти уничтожил многих игроков", — заявил Джуффреди в интервью Radio Punto Nuovo.

В текущем сезоне Элсид Хисай провел в Серии А 12 поединков, в которых он отдал одну результативную передачу и заработал три желтые карточки.

Напомним, ранее Карло Анчелотти заявил, что уход из Наполи оказался правильным решением как для него, так и для клуба.

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