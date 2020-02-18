Пьоли: Нам нужно выиграть как можно больше матчей

Италия

"Россонери" одержали минимальную победу над Торино.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал победный исход в матче против Торино (1:0).

"Думаю, мы играли хорошо, пусть и немного рисковали. Впереди еще 14 матчей, и я уже думаю о предстоящей игре с Фиорентиной. Нам нужно выиграть как можно больше матчей", — приводит слова наставника Football Italia.

"Я принял своевременные решения и получил то, что хотел. Думаю, работу тренеров всегда рассматривают под микроскопом. Сегодняшняя победа обесценится, если мы не преуспеем в следующем матче. У нас еще много работы. Посмотрим, что будет по окончанию сезона".

Также Пьоли прокомментировал игру Златана Ибрагимовича, который не реализовал несколько хороших моментов.

"Ибрагимович был зол, потому что мог сыграть лучше и исход матча был бы решен раньше. Мы амбициозны, и это закономерно", — заключил тренер.

Вашему вниманию видеообзор матча Милан — Торино.