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МИЛАН - ТОРИНО, GETTY IMAGES
18 февраля 2020, 01:54
Милан завершал 24 тур Серии А домашним поединком против Торино. Итог встречи решил единственный гол Анте Ребича в середине первого тайма.
Данная победа позволила Милану подняться на восьмую строчку турнирной таблицы.
Обзор матча:
Милан - Торино 1:0
Гол: Ребич, 25
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Габбья, 44), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Пакета (Бонавентура, 69), Ребич (Леау, 88) — Ибрагимович
Торино: Сиригу — Льянко (Айна, 85), Нкулу, Бремер — Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Ансальди — Эдера (Дзадза, 65), Беренгер (Милико, 85) — Белотти
Предупреждения: Беннасер, Кастильехо, Габбья — Эдера, Ринкон, Ансальди
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