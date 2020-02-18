Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Милан завершал 24 тур Серии А домашним поединком против Торино. Итог встречи решил единственный гол Анте Ребича в середине первого тайма.

Данная победа позволила Милану подняться на восьмую строчку турнирной таблицы.

Обзор матча:

Милан - Торино 1:0

Гол: Ребич, 25

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Габбья, 44), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Пакета (Бонавентура, 69), Ребич (Леау, 88) — Ибрагимович

Торино: Сиригу — Льянко (Айна, 85), Нкулу, Бремер — Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Ансальди — Эдера (Дзадза, 65), Беренгер (Милико, 85) — Белотти

Предупреждения: Беннасер, Кастильехо, Габбья — Эдера, Ринкон, Ансальди

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