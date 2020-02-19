Италия

Сергей Шевченко — об интересе "россонери" к главному тренеру сборной Украины.

На минувшей неделе вновь зачастили разговоры о возможном приглашении Андрея Шевченко в Милан. Застрельщиком выступил сайт calciomercato.com, где вышел соответствующий текст. "Для Стефано Пиоли станет настоящим подвигом остаться на тренерской скамье Милана в следующем сезоне. […] Мальдини думает о Шевченко. Контакт был установлен несколько месяцев назад, но тогда не было подходящих условий, чтобы занять место Марко Джампаоло. Действующий наставник сборной Украины не желал уходить из команды, не завершив начатой работы. Чемпионат Европы, путевка на который была добыта в ходе увлекательного отбора – соревнование, которое очень волнует Шеву". Конец цитаты.

Что же, давайте разбираться. Никаких сомнений, что Пиоли – временщик, и его контракт до 2021 года не должен смущать. По информации всё того же Calciomercato, в контракте наставника прописано важное условие: чтобы тренер сохранил работу, Милан должен или квалифицироваться в Лигу чемпионов, или выиграть Кубок Италии. И то, и другое маловероятно. Отставание от идущей на четвертом месте Аталанты уже десять очков, а ответный полуфинал Кубка с Ювентусом (после домашних 1:1) "россонери" придётся играть без Ибрагимовича, Эрнандеса и Кастильехо, что по нынешним временам колоссальные потери. Публичные же заверения Мальдини в доверии Пиоли – не более чем дипломатия, а также призыв концентрироваться на текущих задачах.

На фоне новостей о возможной отставке Пиоли европейские СМИ начали генерировать разнообразные предположения: кто же возглавит Милан? Немецкий "Бильд" упомянул легендарного Ральфа Рангника, одного из отцов успеха Лейпцига. Испанский "Эль Мундо Депортиво" – Марселино, неожиданно уволенного из Валенсии по ходу этого сезона. Оба варианта были опровергнуты, да и вообще иностранные тренеры в Италии – редкость. Если это, конечно, не специалист, чьё игровое прошлое связано с выступлениями в Серии А. Как, например, серб Синиша Михайлович или тренер Вероны, хорват Иван Юрич.

Или Кларенс Зеедорф. Наставник, с приглашения которого в январе 2014 года началась тренерская чехарда в Милане. Индзаги, Михайлович, Монтелла, Гаттузо, Джампаоло… Пару десятилетий назад любой из них усилил бы практически любую команду – разумеется, как игроки. Исключением в этом списке стал разве что Джампаоло, но попытка довериться самобытному тренеру "из глубинки", мягко говоря, провалилась. Значит, пора вернуться к "миланским сердцам"? Тем более что Шева – тот случай, когда звучание имени может заглушить любые контраргументы.

Связь Шевченко и Милана – один из главных аргументов в пользу его будущего назначения. Он – частый гость на Сан-Сиро, где его не устаёт приветствовать восторженная публика. Шева дружит с Мальдини, спортивным директором клуба, и эти личные контакты вкупе с успехами сборной Украины превратили идею "Шевченко – главный тренер Милана" в неизбежно обсуждаемую. Пока "россонери" мучились всю осень, Украина проводила лучший отбор в истории, демонстрируя приятный современный футбол и переигрывая в том числе самого Криштиану Роналду. Это символически важный успех с точки зрения болельщиков Милана, для которых Ювентус превратился в недосягаемого чемпиона.

Но и это не главное. Шевченко в сборной Украины ассистирует Мауро Тассотти – человек, отдавший Милану в общей сложности 35 лет (17 как игрок и 18 как тренер на разных уровнях). Именно Тассотти в тандеме с Чезаре Мальдини громил Интер со счетом 6:0. Это Мауро долгие годы годы был ассистентом великого Карло Анчелотти, с которым выиграл уйму трофеев, а затем помогал Массимилиано Аллегри в последнем конкурентоспособном Милане. Умный, жесткий, целеустремленный, с колоссальным опытом матчей высочайшего уровня. Возможно, его-то и не хватает "россонери"? Тассотти покинул Милан в 2015-м. Сводить затянувшийся кризис к фигуре одного ассистента было бы преувеличением, но что-то в этом есть.

Кроме Тассотти, в штабе Андрея Шевченко работает Андреа Мальдера, ещё один настоящий миланиста, воспитанник клубной школы. Он не сумел заиграть на взрослом уровне, зато реализовался как тренер и в общей сложности проработал в Милане даже больше, чем Тассотти – 37 лет. Недавно, уже в этом году, сборная Украины пополнилась ещё одним итальянским специалистом: Андреа Адзалин будет отвечать за физподготовку. Практически готовый штаб для работы в Милане. Более того, словно заточенный специально под Милан.

Аргументы "против"? Шевченко молод и неопытен как тренер, футбол сборных принципиально отличается от клубного, а Милан – тяжелейшее место для работы. Вытаскивать из болота популярнейшую команду с её амбициозными болельщиками и находиться под колоссальным давлением – задача для людей с характером.

Джампаоло, судя по всему, подвёл именно характер: он проиграл, когда начал дёргаться и менять привычную схему. Монтелла в своё время недостаточно влиял на кадровую политику клуба, а Индзаги ещё раньше вовсе растерялся, получив в управление такую махину. Но и вариант а-ля Гаттузо не подойдёт. "Россонери" необходимо нечто большее, чем простоватая "банда" имени Рино. Необходимо сочетание ума с харизмой, и, пожалуй, альянс Шевченко и Тассотти способен это дать. Не забываем, что Андрей прекрасно говорит по-итальянски (иногда кажется, что даже лучше, чем по-русски), а для большинства игроков нынешнего Милана он – живой идол, на игре которого они росли. Шеве не придётся включать телевизор с матчами условного 2003 года, чтобы доказать свой уровень.

Шевченко – лучший вариант для Милана? Объективно, нет. Идеалом была бы продажа клуба Бернару Арно и назначение опытного высококлассного специалиста – да хотя бы Аллегри, ещё одного регулярного посетителя матчей "россонери". Но этот утопический вариант пока далёк от реальности: Арно и люди из его окружения опровергают все слухи об интересе к Милану. В сложившихся условиях маловероятно, что команда будет интересна тренерам топ-уровня. Для Шевченко, напротив, это шанс проявить себя и заработать билет в мировой футбол уже как наставник. Разумеется, уже после Чемпионата Европы, как бы таковой не сложился. Преуспеет Украина – и Шева уйдёт победителем, провалится – не так жалко будет прощаться.

По большому счёту, для приглашения Шевченко в Милан необходимо только одно условие: нынешние менеждеры, Мальдини и Бобан, должны сохранить работу к моменту, когда будет уволен Пиоли. Вопросов к ним хватает, и, в общем, напрашивается кадровая чистка. Если Эллиотт начнёт с них, а не с Газидиса (или вовсе не уволит всех скопом), то идея с Шевой может отойти на второй план, и далеко не факт, что когда-либо у нашей легенды появится столь удобный момент возглавить Милан, как летом 2020 года.