Италия

Сергей Шевченко — о команде, обыгравшей Ювентус и занимающей место в зоне еврокубков

Удивительно осознавать, что в мае прошлого года эта команда заняла всего лишь пятое место в Серии В, да и плей-офф за выход в элиту прошла с колоссальным трудом (первый финальный матч был проигран Читтаделле 0:2, пришлось дома творить камбэк 3:0). От очередного появления Вероны в Серии А не ждали ничего хорошего. Команда со славным прошлым, чемпион Италии 1985 года, за последние годы превратилась в банальный "лифт". Ей прогнозировали в лучшем случае борьбу за выживание, но "мастифы" превзошли все ожидания.

На данный момент Верона занимает шестое место, дающее пропуск в Лигу Европы. Её беспроигрышная серия достигла восьми (!) матчей, а за прошлую неделю команда Ивана Юрича дважды встретилась с лидерами, Лацио и Ювентусом. Итоговые четыре очка впору называть героическими. Победа над "старой синьорой" перед фантастической публикой на МаркАнтонио Бентегоди – звездный час Вероны и повод взглянуть на нее пристальнее.

Ученик Гасперини

Приглашение Ивана Юрича накануне текущего сезона выглядело не очень логичным. Во-первых, можно было оставить Альфредо Альетти, который принял команду на заключительном отрезке сезона (его предшественник, Фабио Гроссо, откровенно не справлялся) и выиграл плей-офф. Во-вторых, сам Юрич не был успешен. Вся его карьера, игровая и тренерская, крутилась вокруг Дженоа. Трижды хорватский специалист возглавлял генуэзский клуб, и все три раза дело заканчивалось увольнением по ходу сезона. При всех скидках на взбалмошность Энрико Прециози, не самая убедительная биография.

Впрочем, Юрич ещё молод (44 года), и ему было с кого брать пример. Тренер Вероны обоснованно называет себя учеником Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого играл много лет. Они впервые пересеклись ещё в 2003-м, когда Юрич играл за Кротоне из Серии С. Когда спустя три года Гасперини пригласили в Дженоа, он взял с собой хорватского полузащитника, и вместе они трудились на благо этого клуба аж до 2010-го, когда Юрич завершил карьеру футболиста. Несколько лет Иван ассистировал Джан Пьеро в Интере и Палермо, после чего начал работать самостоятельно.

Общего действительно хватает. Верона, равно как и Аталанта, играет по схеме 3-4-2-1. Впереди могут быть нюансы, но три центральных защитника обязательны. Если говорить о стиле игры, то это интенсивность в центре поля и высокий прессинг, а также склонность к персональной опеке соперников. Веронцы оказались непростым противником для самой Аталанты, которая с немалым трудом выиграла 3:2, пропустив ряд опаснейших контратак.

Десант из Генуи

Идеи тренера не реализовались бы столь успешно без кадрового наполнения. Летний "кальчомеркато" Вероны – типичная история команды, поднявшейся в Серию А. Тотальная перекройка состава. Если сравнивать основу веронцев в ответном матче против Читтаделлы и состав, победивший Ювентус, то общих позиций всего три: голкипер Сильвестри, правый защитник/латераль Фараони и нападающий Дзакканьи (плюс ветеран Паццини оба раза появлялся на замену; он сейчас в роли нечасто играющего "дядьки", но пенальти реализует исправно).

Кого же так удачно подписывала Верона? Упор сделали на футболистов, знакомых Юричу по совместной работе в Дженоа. Это центральный защитник, немец турецкого происхождения Корай Гюнтер (его взяли в аренду), а также два опытных игрока: Дарко Лазович, занявший место на левой бровке, и наш старый знакомый Мигел Велозу. Обоих списали в Генуе. Они пришли свободными агентами и заиграли так, что застрявшим в зоне вылета генуэзцам пора кусать локти.

Юрич настолько доверял португальцу, что с ходу вручил ему капитанскую повязку. Это оказалось лучшим решением из возможных. Велозу стал лидером Вероны, явив несколько забытую игру лучших образцов. Техника, хладнокровие, прекрасное видение поля и фирменные подачи со стандартов, когда Мигел разбегается под углом 90 градусов и лихо закручивает мяч в сторону ворот. В текущем сезоне он уже четыре раза был признан лучшим игроком матча по версии Whoscored, а его средняя оценка по версии "Гадзетты делло Спорт" – 6,37 (что выше, чем у Бареллы или Милинковича-Савича). Вторая молодость 33-летнего экс-динамовца.

"Оруженосцем" Велозу стал марокканец Софьян Амрабат, младший брат более известного Нордина Амрабата. Он отвечает за прессинг и динамику. Цепкий, выносливый, умеющий поддерживать атаки, Амрабат стал одним из героев победы над Ювентусом, когда Верона сумела "перекусить" туринцев в центре поля и до перерыва даже чаще владела мячом – редчайшее достижение против команды Маурицио Сарри.

Албанцы на втором этаже

Модель игры Юрича, разумеется, не полностью копирует Аталанту. Разница заключается в осторожности. Верона пляшет "от печки": латерали значительно чаще отходят назад, а при необходимости на свою половину поля опускаются даже нападающие. Матчи с участием веронцев в среднем куда менее зрелищные, чем у команды Гасперини, но этот прагматизм уместен – Юрич, осознавая уровень команды, реализует лучшие качества своих подопечных.

Забить Вероне – нетривиальная задача. Она не проиграла ни одного матча с крупным счётом, у неё четвертая по надёжности защита в лиге – меньше пропускает только лидирующее трио. Ещё удивительнее, что в обороне собраны отнюдь не звёздные футболисты: уже упоминавшийся Гюнтер, 20-летний албанец Мараш Кумбулла и 25-летний косовар Амир Ррахмани (интересно, что Кумбулла родился в окрестностях Вероны, но выбрал сборную Албании; Ррахмани в свою очередь был заигран за албанцев, но после допуска Косово к официальным матчам переориентировался туда). Последние двое, оба ростом за 190 сантиметров – залог доминирования Вероны на втором этаже. По количеству выигранных верховых дуэлей "мастифы" – команда №1 в Серии А.

Игроки Вероны становятся звёздами на наших глазах, и это, увы, гарантия того, что в следующем сезоне их в команде не будет. Ррахмани уже стал игроком Наполи и доигрывает оставшиеся полгода в аренде. Амрабата подхватила Фиорентина, что выглядит очень удачным ходом "скуадры виолы". Клуб заработал на их трансферах 34 млн евро, но с такими потерями дело может завершиться привычной борьбой за выживание в сезоне-2020/21. Впрочем, селекция клуба пока очень даже эффективна (полузабытый Борини за пять туров успел забить столько же, сколько за полтора года в Милане), а нынешний сезон в любом случае останется периодом, когда Верона Ивана Юрича навела шороху.