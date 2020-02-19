Италия

Капитан Аталанты Алехандро Гомес рассказал о том, как он оказался в Металлисте и из-за чего покинул Украину.

Накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии, капитан Аталанты Алехандро Гомес вспомнил основные вехи своей карьеры.

"После трех относительно удачных лет в Катанье, мною заинтересовались более сильные клубы: Интер, Атлетико, – рассказал аргентинец в интервью El Pais. – Тогда они еще не были столь богатыми, как сейчас, и не смогли заплатить требуемые Катаньей 10 миллионов евро. Интер предлагал максимум 6 миллионов, а Атлетико купил в итоге Давида Вилью за 4 миллиона".

"Сейчас среди более молодых игроков модно устраивать забастовки, не являться на тренировки и подобными способами давить на клуб и требовать трансфер. Я такого никогда не делал, поэтому просто смирился".

"Однако неожиданно пришло приглашение из Металлиста, который должен был играть в Лиге чемпионов и боролся с Шахтером за чемпионский титул. К тому же в команде было много аргентинцев, поэтому я подумал: "Почему бы и нет? По крайней мере, поиграю в еврокубках и заработаю денег".

"Увы, но год в Металлисте оказался ужасным, хотя и выгодным с экономической точки зрения. Дисквалификация клуба от УЕФА, проблемы адаптации, потом в Украине началась война... Кто-то говорит, что я сбежал, но я просто не мог рисковать своей семьей".

"Мне не удалось дебютировать в Лиге чемпионов в Металлисте, но я сделал это с Аталантой, хотя начало выступлений в турнире было ужасным. И в конце концов судьба нашего выхода в плей-офф решалась в Харькове — городе, где я столько страдал и из которого сбежал от войны. Это была как "компенсация" свыше — именно в этом городе, хоть и с другой командой, я достиг пока что наивысшей точки своей клубной карьеры".

32-летний аргентинец (4 матча за национальную сборную, 1 гол) выступал за Арсенал Саранди (93 матча во всех турнирах, 15 голов), Сан-Лоренсо (58, 9), Катанью (111, 18), Металлист (24, 4) и Аталанту (213, 53).

Матч Аталанта — Валенсия состоится в среду, 19 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Football.ua сообщал о букмекерских котировках на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.