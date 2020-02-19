Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Аталанта примет Валенсию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и попытается сделать заявку на выход в следующую стадию.

Аталанта — Валенсия

Среда, 19 февраля, 22:00, Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), главный арбитр — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на Футбол 2.

Аталанта набрала отличный ход в чемпионате Италии и добывает очень хорошие результаты. Четыре последние игры закончились с общим счетом 13:4. Бергамаски разбили Торино, забив семь голов, а несколько позже обыграли главного конкурента в борьбе за четвертое место — Рому. Аталанта вышла из одной группы с Манчестер Сити и Шахтером, получив не самого сложного оппонента в 1/8, а потому, однозначно, замахнется на четвертьфинал.

Валенсия, в свою очередь, переживает не лучший отрезок сезона. Левантийцы вылетели из Кубка Испании от Гранады, разгромно уступили в чемпионате Хетафе и несколько дней назад поделили очки с Атлетико на своем поле. Теперь команде Селадеса предстоит очень непростой бой с соперником, который может вскрыть все проблемы команды в обороне.

Что касается статистики личных встреч, то последний раз команды играли друг против друга в 2017 году в рамках товарищеского поединка, и тогда победу отпраздновали "бергамаски". В тот раз команды смогли забить три гола, а также оформили проход прогноза "обе забьют".

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение команде Джан Пьеро Гасперини, предоставляя на победу Аталанты коэффициент 1,73. На левантийцев, в свою очередь, можно поставить с показателем 4,5, а ничейный результат оценивается в 3,95.