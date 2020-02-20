Италия

Немецкий полузащитник восстановился после повреждения.

Сами Хедира перенес операцию по очистке хрящей в левом колене в начале декабря и был вынужден остаться вне футбола для процесса реабилитации.

Как сообщает Calciomercato, немецкий полузащитник будет готов сыграть против СПАЛа в 25 туре Серии А.

В этом сезоне Сами Хедира провел 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, что поединок против СПАЛа могут пропустить Миралем Пьянич и Гонсало Игуаин.