Немецкий полузащитник восстановился после повреждения.
Сами Хедира, фото getty images
20 февраля 2020, 11:16
Сами Хедира перенес операцию по очистке хрящей в левом колене в начале декабря и был вынужден остаться вне футбола для процесса реабилитации.
Как сообщает Calciomercato, немецкий полузащитник будет готов сыграть против СПАЛа в 25 туре Серии А.
В этом сезоне Сами Хедира провел 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, что поединок против СПАЛа могут пропустить Миралем Пьянич и Гонсало Игуаин.