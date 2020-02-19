Италия

Ювентус рискует недосчитаться нескольких игроков в следующем поединке Серии А.

Ювентус готовится к предстоящем поединку 25-го тура итальянской Серии А против СПАЛа, который состоится 22 февраля.

Как сообщает Football Italia, этот матч могут пропустить сразу несколько игроков основного состава "старой синьоры", среди которых форвард Гонсало Игуаин и полузащитник Миралем Пьянич.

Аргентинец пропустил последнюю тренировку Ювентуса из-за боли в спине, а боснийский хавбек испытывает проблемы с ногой.

Отмечается, что Адриен Рабио продолжает тренироваться по индивидуальной программе, а Сами Хедира и Федерико Бернардески вернулись в общую группу. По-прежнему остаются недоступными Дуглас Коста и Мерих Демирал.

Ранее сообщалось, что Дуглас Коста выбыл до конца месяца из-за травмы, которую он получил в поединке 23-го тура итальянской Серии А против Вероны (1:2).

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