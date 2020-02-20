Италия

Специалист рассказал о своих рабочих планах.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что намерен вновь вернуться к работе в каком-то клубе уже через полгода.

"У меня нет никаких переговоров с ПСЖ. Это было бы неуважение к окружающим. Я нахожусь в Париже, чтобы представить мою книгу. Я до сих пор ничего не знаю о своем будущем".

"В сентябре я должен вернуться к работе. Если я привык отдыхать, я уже давно не работаю. Вот почему я должен учиться снова. Я изучаю английский для моей личной культуры, потому что, когда я уезжаю за границу, я не могу общаться с людьми", — сказал он AFP.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Аллегри имеет предварительное соглашение с командой из АПЛ.