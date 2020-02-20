Специалист рассказал о своих рабочих планах.
Массимилиано Аллегри, getty images
20 февраля 2020, 15:44
Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что намерен вновь вернуться к работе в каком-то клубе уже через полгода.
"У меня нет никаких переговоров с ПСЖ. Это было бы неуважение к окружающим. Я нахожусь в Париже, чтобы представить мою книгу. Я до сих пор ничего не знаю о своем будущем".
"В сентябре я должен вернуться к работе. Если я привык отдыхать, я уже давно не работаю. Вот почему я должен учиться снова. Я изучаю английский для моей личной культуры, потому что, когда я уезжаю за границу, я не могу общаться с людьми", — сказал он AFP.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что Аллегри имеет предварительное соглашение с командой из АПЛ.