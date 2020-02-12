Аллегри имеет соглашение с клубом АПЛ — CdS

Италия

До лета специалист будет находиться на бюджете у Ювентуса.

Массимилиано Аллегри продолжает пребывать в "творческом отпуске", находясь без тренерской работы с лета 2019-го. На данный момент специалист числится на административной должности в Ювентусе.

Некоторые итальянские СМИ выбрасывали в информационное пространство сообщения, мол, Аллегри либо летом, либо посреди сезона может сменить Маурицио Сарри и вернуться на пост главного тренера Ювентуса.

Однако, Corriere della Sera сообщает, что 52-летний специалист на данный момент имеет устное соглашение с одним из английских клубов (с каким именно клубом — неизвестно), и до предстоящего лета не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

Помимо английских клубов, на Аллегри якобы претендует и Милан, который выбирает между ним, Рангником и, по последней информации, Андреем Шевченко.

К тому же, руководство Ювентуса выразило полное доверие нынешнему наставнику "старой синьоры" Маурицио Сарри, а игроки поддержали данную инициативу.