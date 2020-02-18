Германия

Французский защитник может уйти из Лейпцига следующим летом.

Центральный защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано признался, что к нему проявляют интерес европейские клубы, однако принимать решение касательно своего будущего он будет после завершения текущего сезона.

"Как я уже сказал, сейчас я полностью сосредоточен на выступления за Лейпциг. Уже потом я буду думать над тем, что мне делать, но есть несколько клубов, которые заинтересованы во мне".

"Я буду хорошо говорить с моими агентами и моими родителями в конце сезона. И мы примем верное решение", — заявил Упамекано в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне французский центрбек провел в Бундеслиге 18 матчей, в которых он отдал одну результативную передачу и заработал три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что в услугах Дайота Упамекано заинтересованы Арсенал, Бавария и Барселона.

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