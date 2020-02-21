Буффон: Хочу, чтобы Сарри остался

Италия

Также вратарь рассказал о чемпионской гонке в Серии А.

Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал критику общественности в сторону главного тренера Маурицио Сарри, подчеркнув, что желает, дабы специалист остался у руля "старой синьоры".

"Для достижения нужных качеств нужно время. Решение измениться и попробовать что-то другое было правильным для достижения нужных целей. Я надеюсь, что Сарри останется, потому что это будет означать, что мы что-то выиграли", — цитирует игрока Football Italia.

Также легендарный футболист рассказал о конкуренции в чемпионате Италии, где туринцы борются за Скудетто с миланским Интером и римским Лацио.

"Если Интер пройдет дальше в Лиге Европы, я бы сказал, что Лацио является для нас более приоритетным конкурентом, так как они будуть играть только по выходным".

Ранее Буффон рассказал почему вернулся в Ювентус.