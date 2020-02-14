Италия

Голкипер "старой синьоры" рассказал, почему вернулся в клуб и играет до сих пор.

Джанлуиджи Буффон продолжает выступления за Ювентус, несмотря на то, что ему уже исполнилось 42 года.

"Я все еще играю, потому что верю, что могу делать это на высочайшем уровне. Такие ситуации, как это возвращение в Юве, придают мне даже больше мотивации. Здесь задействованы межличностные отношения, что делает мою ответственность и целеустремленность еще выще", — заявил Буффон Rai Sport.

Матч против Милана (1:1) стал 11-м подряд, в котором забил нападающий туринцев Криштиану Роналду.

"Роналду невероятен. Должен признаться, Криштиану был одной из причин моего возвращения в Ювентус. Играть и тренироваться с ним каждый день — это нечто".

Еще одним ветераном, который сумел удивить критиков, является 38-летний форвард Милана Златан Ибрагимович. Однако во ответной встрече команд швед не сыграет.

"Не знал, что Ибрагимович дисквалифицирован. Должен признаться, я улыбаюсь, ведь так много людей задирали нос, когда Златан возвращался в Милан. Но в 38 лет он делает разницу. Когда дело касается игроков, их нужно анализировать индивидуально, а не по дате рождения. Я очень рад за Златана, он невероятный чемпион".

На днях Ювентус продлил контракт с конкурентом Буффона Войцехом Щесны, который является основным вратарем "бьянконери".

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между Ювентусом и Миланом состоится в Турине четвертого марта.