Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Матч 25-го тура итальянской Серии А против Брешии не стал для Наполи легкой прогулкой, однако добыть очередные три очка команде Дженнаро Гаттузо все-таки удалось.

Хоть хозяева и вели в счете по итогам первого тайма, голы Лоренцо Инсинье и Фабиана Руиса во второй половине принесли Наполи непростую победу со счетом 1:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Брешия — Наполи:

Брешия – Наполи 1:2

Голы: Чансельор, 26 – Инсинье, 50 (с пенальти), Руис, 54

Брешия: Йоронен – Сабелли, Чансельор, Матею, Мартелла – Дессена (Ндой, 85), Тонали, Бизоли – Бьярнасон (Скрабб, 66), Змргал – Балотелли

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Руй – Руис, Демме (Алан, 86), Элмас (Зьелински, 76) – Политано, Мертенс (Милик, 67), Инсинье

Предупреждения: Матею, Мартелла, Дессена – Мертенс, Элмас, Милик.

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