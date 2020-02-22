Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок 25-го тура чемпионата Италии.
Фиорентина — Милан, getty images
22 февраля 2020, 11:40
Фиорентина примет на своем поле Милан в рамках 25-го тура итальянской Серии А.
По версии Parimatch, заведомо определить фаворита данного противостояния крайне сложно. Так, победа Фиорентины оценивается коэффициентом 2,75. Аналогичные шансы на успех и у Милана — 2,75.
Если же поединок завершится вничью, то на такое событие предлагается показатель 3,20.
Хороший коэффициент на то, что команды смогут отличиться тремя и более голами (ТБ 2,5). Поставить на такой исход можно с показателем 2,00.
Матч Фиорентина — Милан состоится 22 февраля в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
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