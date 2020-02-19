Франция

Ванда Нара высказалась касательно будущего 27-летнего аргентинца.

Нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий в этом сезоне на правах аренды за ПСЖ, предстоящим летом может покинуть французский гранд и вернуться в Серию А.

Агент и жена аргентинца Ванда Нара заявила, что вопрос о будущем ее мужа остается открытым и будет решаться после завершения текущей кампании.

"Мауро отправится в Ювентус? Я действительно не знаю. Я не знаю, вернемся ли мы в следующем сезоне в Милан, либо останемся в Париже. В футболе ты никогда не знаешь заранее. Мауро сделает свой выбор, а мы последуем за ним".

"Он определенно знает, чего хочет в качестве футболиста. Я буду следовать за ним и как жена, и как его агент, несмотря на выбор, который он сделает", — приводит слова Ванды Нары Football Italia.

Напомним, ранее Мауро Икарди признался, что был бы счастлив остаться в ПСЖ.

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