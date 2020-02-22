Завершился поединок 25-го тура Серии А.
Игроки Ювентуса, getty images
22 февраля 2020, 20:54
В матче 25-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде добыл три очка, обыграв СПАЛ.
К слову, первый гол за туринцев забил форвард Криштиану Роналду, который повторил рекорд Серии А.
СПАЛ — Ювентус 1:2
Голы: Петанья, 69 (с пенальти) — Роналду, 39, Рэмси, 60
СПАЛ: Бериша — Ционек, Бонифаци, Зуканович, Река — Миссироли (Туньов, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89) — Кастро (Фарес, 60), Петанья, Стрефецца
Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Кьеллини (Де Лигт, 54), Ругани, Данило — Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабьо, 73) — Роналду, Дибала, Куадрадо
Предупреждения: Валоти, Зуканович, Стрефецца, Ционек — Матюиди, Данило