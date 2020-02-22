Португалец близок к установлению абсолютного рекорда турнира.
Криштиану Роналду, getty images
22 февраля 2020, 20:07
В поединке 25-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде старается обыграть СПАЛ. После первого тайма туринцы справляются с задачей, минимально побеждая хозяев.
Примечательно, что гол за "бьянконери" забил форвард Криштиану Роналду. Португалец уже в 11-м матче кряду в Серии А забивает в ворота соперников, тем самым повторив рекорд турнира.
Ранее подобное достижение установил Габриэль Батистута в сезоне-1994/95 и Фабио Куальярелла в прошлом розыгрыше Серии А.
Кроме того, в предыдущем туре Роналду установил по голам подряд в чемпионате Италии в истории Ювентуса.