Италия

Португалец близок к установлению абсолютного рекорда турнира.

В поединке 25-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде старается обыграть СПАЛ. После первого тайма туринцы справляются с задачей, минимально побеждая хозяев.

Примечательно, что гол за "бьянконери" забил форвард Криштиану Роналду. Португалец уже в 11-м матче кряду в Серии А забивает в ворота соперников, тем самым повторив рекорд турнира.

Ранее подобное достижение установил Габриэль Батистута в сезоне-1994/95 и Фабио Куальярелла в прошлом розыгрыше Серии А.

Кроме того, в предыдущем туре Роналду установил по голам подряд в чемпионате Италии в истории Ювентуса.