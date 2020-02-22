Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать пятого тура итальянской Серии А между Фиорентиной и Миланом.

Знаковая дуэль для главного тренера Милана Стефано Пиоли предстоит в очередном туре итальянской Серии А. Помочь своему наставнику в битве против коллектива Джузеппе Якини сможет с первых минут восстановившийся Хакан Чалханоглу, который пропускал игру против Торино в прошлый уик-энд. Кроме того, удалось поставить на ноги Мусаккьо, который, пока что, остался на скамейке запасных.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Дункан, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Влахович.

Запасные: Терраччано, Бранколини, Игор, Бенасси, Чеккерини, Венути, Терзич, Бенасси, Агудело, Соттил, Геззаль, Кутроне.

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович.

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Лаксальт, Брешианини, Бонавентура, Пакета, Мальдини, Леау.

Матч Фиорентина — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.