В рамках 25-го тура Серии А Фиорентина на своем поле принимала Милан.

"Фиалки" по ходу встречи остались в меньшинстве, однако этим не сумели воспользоваться "россонери".

Обзор матча

Фиорентина — Милан 1:1
Голы: Пулгар, 85 (пен.) — Ребич, 56

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола (Игор, 73), Дункан, Пулгар, Кастровилли (Кутроне, 68), Дальберт — Кьеза, Влахович.

Милан: Дж. Доннарумма (Бегович, 52)  — Конти, Габбья (Мусаккьо, 74), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо (Салемакерс, 81), Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович.

Предупреждения: Касерес — Беннасер, Чалханоглу, Эрнандес.

На 62-й минуте был удален Дальберт (Фиорентина) (грубый фол). 