В меньшинстве "фиалки" сумели не проиграть "россонери" в матче чемпионата Италии.
Фиорентина - Милан, Getty Images
23 февраля 2020, 00:35
В рамках 25-го тура Серии А Фиорентина на своем поле принимала Милан.
"Фиалки" по ходу встречи остались в меньшинстве, однако этим не сумели воспользоваться "россонери".
Обзор матча:
Фиорентина — Милан 1:1
На 62-й минуте был удален Дальберт (Фиорентина) (грубый фол).
Голы: Пулгар, 85 (пен.) — Ребич, 56
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола (Игор, 73), Дункан, Пулгар, Кастровилли (Кутроне, 68), Дальберт — Кьеза, Влахович.
Милан: Дж. Доннарумма (Бегович, 52) — Конти, Габбья (Мусаккьо, 74), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо (Салемакерс, 81), Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович.
Предупреждения: Касерес — Беннасер, Чалханоглу, Эрнандес.