Италия

Директор "россонери" — о контракте шведского игрока.

Директор Милана Паоло Мальдини рассказал об условиях действующего контракта нападающего Златана Ибрагимовича, который завершается в конце сезона.

"С Иброй подписан контракт на шесть месяцев с оговоркой об автоматическом продлении в случае, если мы попадем в Лигу чемпионов".

"Если мы этого не сделаем, то вполне естественно, что мы все вновь сядем за стол переговоров. С Иброй всегда мы все обсуждаем лично, всегда должен быть открытый диалог. Всегда так было, иначе он не приехал бы", — сказал Мальдини Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что шведский футболист не сможет принять участие в ответном матче Кубка Италии против Ювентуса.