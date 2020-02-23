Италия

Итальянский форвард продолжает демонстрировать высокий уровень результативности.

Лацио в гостях обыграл Дженоа в рамках 25-го тура итальянской Серии А со счетом 2:3, а автором одного из голов снова стал форвард Чиро Иммобиле.

Итальянский нападающий в текущем сезоне чемпионата Италии забил уже 27 голов в 25 матчах, повторив многолетний рекорд Антони Анджелилло сезона-1958/59.

Стоит отметить, что Иммобиле является лучшим бомбардиром среди топ-5 лиг в нынешней кампании. Ближайший его преследователь — Роберт Левандовски, на счету которого 25 взятий ворот.

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