Форвард Баварии Роберт Левандовски отличился очередными забитыми мячами.
Роберт Левандовски, Getty Images
22 февраля 2020, 00:21
В рамках 23-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле принимала Падерборн (3:2).
В этой игре дублем отличился Роберт Левандовски. Таким образом, на счету 31-летнего футболиста 25 голов в Бундеслиге в текущем сезоне.
Больше только у Чирро Имоббиле из Лацио – 26, если брать во внимание ТОП-5 лиг Европы.
Отметим, что также на счету польского нападающего три результативные передачи в 23 играх Бундеслиги.
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