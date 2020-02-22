Германия

Форвард Баварии Роберт Левандовски отличился очередными забитыми мячами.

В рамках 23-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле принимала Падерборн (3:2).

В этой игре дублем отличился Роберт Левандовски. Таким образом, на счету 31-летнего футболиста 25 голов в Бундеслиге в текущем сезоне.

Больше только у Чирро Имоббиле из Лацио – 26, если брать во внимание ТОП-5 лиг Европы.

Отметим, что также на счету польского нападающего три результативные передачи в 23 играх Бундеслиги.

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