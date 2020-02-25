Италия

Итальянский клуб не хочет терпеть убытки на этой игре из-за коронавируса.

Ювентус не намерен возвращать болельщикам деньги за билеты на матч против Интера, утверждает La Gazzetta dello Sport. Выручка от продажи билетов на эту встречу составила свыше 3 млн евро.

Федерация футбола Италии, напомним, приняла решение проводить игры Серии А за закрытыми дверьми, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Милан, который также сыграет без зрителей против Дженоа, уже начал процедуру возврата денег за билеты.

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