Италия

Правительство Италии приняло предложение Федерации футбола продолжить чемпионат, но проводить матчи без зрителей.

Серия А и другие дивизионы итальянской футбольной лиги, за исключением любительских, продолжат следовать утвержденному календарю, чтобы не сорвать график подготовки "скуадры адзурры" к Евро-2020 — сообщает Sky Sport Italia.

Рассмотрев все возможные варианты от переноса матчей на другие даты до переноса поединков из охваченных эпидемией коронавируса регионов на нейтральные поля, руководители итальянского футбола приняли решение, что оптимальным вариантом будет проводить матчи без зрителей и с соблюдением всех норм эпидемиологической защиты.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и президент Серии А Паоло Даль Пино представили свой проект премьер-министру Италии Джузеппе Конти, и тот, заручившись одобрением министерства здравоохранения, подписал соответствующий декрет, который будет опубликован вечером в понедельник.

Таким образом, 26-й тур Серии А пройдет, как это и было запланировано, в ближайший уик-энд. А вот с уже перенесенными четырьмя матчами возникли сложности.

Проще всего с матчами Торино — Парма и Верона — Кальяри. Поскольку никто из них не задействован в еврокубках, то они пройдут или 4-го, или 11 марта. Поединок Аталанта — Сассуоло из-за участия бергамасков в Лиге чемпионов, состоится 18 марта — других вариантов нет. А вот с Интер — Сампдория возникли самые большие сложности из-за участия «нерадзурри» в Лиге Европы и Кубке Италии. Возможно, его удастся сыграть лишь 20 мая.

Тем временем количество зараженных коронавирусом в Италии достигло 220-ти при шести летальных исходах.

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