Италия

Полузащитник Ромы получил травму в игре чемпионата Италии против Лечче.

Хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини был заменен в перерыве матча против Лечче (4:0) в качестве меры предосторожности из-за проблем с правым бедром.

Римское издание Il Corriere dello Sport утверждает, что проведенное обследование не показало степени серьезности повреждения. Игрок по-прежнему чувствует боль и в скором времени пройдет МРТ. В худшем случае он не сможет играть месяц.

Лоренцо своими выступлениями за Рому в нынешнем сезоне привлек к себе внимание со стороны Ювентуса, а также Арсенала и Интера.

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