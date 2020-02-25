Италия

Контракт сербского хавбека с МЮ рассчитан до конца текущего сезона.

Полузащитник Неманья Матич может уйти из Манчестер Юнайтед на правах свободного агента в конце текущего сезона, поскольку его контракт рассчитан до лета 2020 года.

Как сообщает Calciomercato, будущее 31-летнего серба находится под вопросом из-за того, что он не имеет в составе "красных дьяволов" регулярного места в основном составе.

Вполне вероятно, что Матич решил покинуть Олд Траффорд и отправится за новым вызовом. По информации источника, в его услугах был заинтересован Милан, однако "росснери" отказались от идеи подписания футболиста из-за его запросов по заработной плате.

Нынешний оклад Неманьи Матича в стане "красных дьяволов" составляет 10 миллионов евро в год. В текущем сезоне сербский хавбек провел в АПЛ десять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

Напомним, ранее Матич признался, что был бы рад продлить соглашение с Манчестер Юнайтед.

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