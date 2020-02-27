Италия

Вероятно, защитник летом сменит клуб.

Защитник Наполи Калиду Кулибали в летнее трансферное окно станет объектом борьбы между Баварией и Манчестер Юнайтед, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, попытку приобрести сенегальского футболиста может предпринять Эвертон, где работает бывший наставник игрока Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что в своих рядах видеть Кулибали хочет ПСЖ, заменив им Тиаго Силву, у которого действующий контракт истекает будущим летом.

В текущем сезоне Серии А защитник провел 15 поединков, заработав одну красную карточку.