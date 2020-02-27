Франция

Защитник Наполи Калиду Кулибали уже приобрел недвижимость в Париже.

ПСЖ интересуется защитником Наполи Калиду Кулибали, надеясь заменить им Тьяго Силву — сообщает Calciomercato.

Наполи требовал за 28-летнего центрального защитника национальной сборной Сенегала (42 матча) 150 миллионов евро, но в нынешнем сезоне Калиду играет не так ярко, как раньше, и Дженнаро Гаттузо уже не считает его "неприкасаемым".

Интерес со стороны ПСЖ подогревается тем, что в июне 2020 года заканчивается контракт Тьяго Силвы, и ни клуб, ни его ветеран не намерены его продлевать.

Кулибали за свою карьеру выступал за Метц (46 матчей во всех турнирах, 1 гол), Генк (92, 3) и Наполи (233, 10).

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