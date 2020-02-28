Италия

Ряд бразильцев попали в сферу интересов "россонери".

На поединке 1/16 финала Лиги Европы между Бенфикой и Шахтером присутствовали скауты Милана, которые наблюдали за игроками обеих команд, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в стане "горняков" разведчикам "россонери" были интересны полузащитники Тайсон и Алан Патрик, а также защитник Додо.

Среди игроков Бенфики в сферу интересов Милана попали Флорентино, Рафа Сильва, Чикиньо и Рубен Диаш. Напомним, встреча завершилась со счетом 3:3, который вывел в следующий раунд турнира украинский коллектив.

Ранее свое мнение о матча высказал главный тренер дончан Луиш Каштру.