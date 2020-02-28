Лига Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру — о матче против Бенфики.

Ничья в матче с Бенфикой позволила Шахтеру выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я буду помнить этот этап, потому что все-таки он состоит из четырех частей: два тайма Харькове и два тайма в Лиссабоне. Если мы будем рассматривать четыре тайма, то мы были лучше, несмотря на ужасный первый тайм в этой игре. В перерыве мы скорректировали некоторые ситуации. Полузащиту улучшили, все контролировали в этой зоне".

Луиш Каштру рассказал, почему был так зол в перерыве матча.

"Моя совесть абсолютно чиста, я очень эмоциональный человек. Мне не нравилось, что я вижу. Я не мог смотреть, что было в первом тайме. Игроки после перерыва дали положительный ответ, я доволен вторым таймом и недоволен первым".

Кто был лучшим в Шахтере в матче с Бенфикой?

"Когда мы встретились с соперником в первой игре, мы говорили, что встретятся две атакующие команды. Доказательства были на поле. Когда так происходит, как сегодня – 3:3, можно было забивать больше, как одной стороне, так и другой".

"Результат мог быть сегодня еще больше. Доказывает, что обе команды хотели пройти дальше. Я всегда говорил, что кризиса у Бенфики нет — просто наша команда была лучше".

"Характер всегда рассматривается в сложных моментах, игроки смогли ответить очень положительно во втором тайме, и исправить то, что было в первом тайме", — сказал Луиш Каштру в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бенфика – Шахтер.

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