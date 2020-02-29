Италия

"Россонери" хотят удержать опытного шведа в команде.

Руководство Милана нацелено в ближайшее время продлить контракт форварда Златана Ибрагимовича, который истекает летом, сообщает Tuttosport.

По данным источника, в клубе были впечатлены влиянием шведского футболиста на раздевалку команды. Также они считают, что прибытие нападающего повлияло на результаты.

Ранее директор "россонери" Паоло Мальдини заявил, что соглашение Ибрагимовича продлиться автоматически, если команда сумеет попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Также утверждалось, что и сам Златан готов поставить подпись под новым договором, но при одном условии.