Италия

Златан Ибрагимович хочет играть в сильном Милане.

Милан предлагает Златану Ибрагимовичу новый контракт до 2021 года, но шведский нападающий поставил условие — сообщает Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович готов остаться в Милане еще как минимум на год, но хочет, чтобы «россонери» во время летнего трансферного рынка усилили состав и сделали команду способной бороться за серьезные задачи.

Интересно, что статистика выступлений Златана после возвращения в точности копирует его первый приход в Милан в 2010 году: 2 гола в первых шести матчах, в которых он выходил в стартовом составе.

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