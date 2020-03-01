Хозяева добыли третью победу подряд в рамках чемпионата Италии.
Наполи - Торино, Getty Images
01 марта 2020, 00:51
Наполи на своем поле принимал в 26-м туре Серии А принимал Торино.
Подопечные Дженнаро Гаттузо добыли третью победу подряд в лиге и укрепились на шестой строчке турнирной таблицы.
Обзор матча:
Наполи — Торино 2:1
Голы: Манолас, 19, Ди Лоренцо, 82 — Эдера, 90+1
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай — Руис, Лоботка (Аллан, 80), Зелински — Политано (Политано, 84), Милик (Мертенс, 74), Инсинье
Торино: Сиригу — Бремер, Нкулу, Иццо — Ансальди, Баселли (Мейте, 66), Ринкон (Верди, 83), Лукич, Де Сильвестри — Белотти, Дзадза (Эдера, 83)
Предупреждения: Аллан — Ринкон, Дзадза, Ансальди