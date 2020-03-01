Италия

Главный тренер неаполитанцев уверен, что в момент его назначения дела команды шли очень плохо.

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо признался, что опасался вылета команды из Серии А в момент, когда начал работать с ней в декабре, сменив Карло Анчелотти.

"Нас ожидает еще длинный путь в этом сезоне. Нужно быть профессионалами, уважать нашу работу, до последнего дня оставаться командой. Я знал, что Наполи рисковал вылететь из Серии А – думаю, даже мои футболисты не понимали, насколько сильно мы рисковали", — цитирует Гаттузо Football-Italia.

"Когда я сказал, что нужно набрать 40 очков, чтобы обезопасить себя от вылета, я имел в виду именно это. Мы тренировались очень плохо, было много напряжения. Думаю, важно, что теперь мы все упорно трудимся и уважаем друг друга. Посмотрим, чего мы сможем добиться".

Наполи практически выполнил цель Гаттузо, набрав после победы над Торино (2:1) 39 очков. Пятого марта команде предстоит сыграть ответный поединок с Интером в полуфинале Кубка Италии (первый закончился победой неаполитанцев 1:0).