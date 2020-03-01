Италия

Португалец доволен своим положением в итальянском клубе.

Нападающий Криштиану Роналду не заинтересован в переходе в Интер Майами и планирует продолжать выступления в составе Ювентуса.

Ранее владелец клуба из МЛС Дэвид Бэкхем заявил, что мечтает видеть в своей команде Месси и Роналду.

"Я нахожусь в лучшем клубе Италии. Я играю с лучшими игроками. Рад, что в минувшем сезоне мы выиграли трофеи, надеюсь, в этом сезоне нам также удастся.

В личном плане я также счастлив. Я пришел в Ювентус, чтобы забивать и показывать свой лучший футбол", – рассказал Роналду в интервью Sky Sports.

Действующий контракт португальца с туринским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Роналду провел 31 поединок в футболке "бьянконери", забив 25 голов и совершив 3 ассиста.

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