Италия

Наставник партенопейцев прокомментировал ситуацию в лиге.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился своим мнением о переносе большого количества матчей в Серии А из-за эпидемии коронавируса.

"Нам нужна регулярность. Нет смысла играть один матч сейчас, а другой 13 мая, потому что ситуация меняется. Лига очень размыта в данный момент, матч через месяц или два будет совершенно другим.

Матчи с командами, которые не играли две недели, совершенно другие по сравнению с теми, которые играют сейчас.

На кону стоит много денег, нужно делать вещи правильно, играть в разное время – это не одно и то же", – приводит слова Гаттузо портал Football Italia.

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